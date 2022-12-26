Спрос на автомобили с пробегом за год вырос на 49,9% в Иркутске

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса на автомобили с пробегом в Иркутске в октябре-ноябре 2022 года по сравнению с январем-февралем текущего года. Согласно результатам исследования, в октябре-ноябре 2022 года спрос на авто с пробегом в городе на Авито Авто вырос на 49,9% по сравнению с январем-февралем этого года.

Увеличилось и предложение: в октябре-ноябре количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом на Авито Авто в Иркутске выросло на 73,6% по сравнению с началом года. Средняя цена авто с пробегом в октябре-ноябре 2022 года в городе составила 807 000 рублей.

В целом по России в октябре-ноябре 2022 года спрос на авто с пробегом на Авито Авто вырос на 14,7% по сравнению с январем-февралем этого года. Предложение также выросло: в октябре-ноябре количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом на Авито Авто выросло на 32,2% по сравнению с началом года. В стране средняя стоимость авто с пробегом в октябре-ноябре 2022 года составила 710 000 рублей.

«Рынок автомобилей с пробегом предоставляет большой выбор для покупателей. Сегодня на Авито Авто можно найти разные автомобили, в том числе – авто в возрасте до трех лет, которые многие рассматривают как прямую альтернативу новой машине из салона (на платформе размещено более 200 тыс. объявлений о продаже “трехлеток”). Спрос на автомобили с пробегом на Авито Авто растет, поскольку рынок таких автомобилей сейчас вполне насыщен с точки зрения предложения: покупатели имеют возможность широкого выбора для покупки подходящего автомобиля», – отмечает Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто.