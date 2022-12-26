Иркутская область и «Газпром СПГ технологии» заключили соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает строительство на территории Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ) линии по производству сжиженного природного газа (ЛСПГ) в рамках первого этапа мощностью 0.75 тонны в час; вторым этапом компания «Газпром СПГ технологии» планирует построить комплекс по производству сжиженного природного газа (КСПГ), сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

Мощность этого объекта составит 3 тонны в час. Проект намерены реализовать к началу 2025 года. Ориентировочный объем инвестиций составит 3 млрд рублей, планируется создать не менее 80 новых рабочих мест. Основным сегментом сбыта сжиженного природного газа станет транспортная отрасль, также прорабатывается возможность автономной газификации котельных Иркутской области.

На данный момент уже определена территория размещения ЛСПГ, ведется проработка комплексного ресурсоснабжения ЛСПГ, а также оформления прав на земельные участки, определен состав основного технологического оборудования, выбран поставщик, выполняются проектные работы.

Напомним, 21 декабря 2022 года состоялся запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения и участка газопровода «Сила Сибири» от Ковыкты до Чаяндинского месторождения в Якутии. Старт работе комплекса в режиме видеоконференцсвязи дал президент Российской Федерации Владимир Путин.