Рынок элитной недвижимости Москвы может «впасть в спячку» в январе

Ситуация на рынке элитного жилья Москвы стабильная – есть спрос и предложение. Эксперт рассказал о том, с каким настроением сегмент подходит к концу года и дал прогноз на начало 2023 года.

«Октябрь-ноябрь – это небольшое оживление премиального сегмента. Имел место отъезд из России некоторых людей и сопутствующее желание продать здесь свои активы, в том числе недвижимость. С другой стороны: люди, имеющие денежный ресурс, захотели выйти из денег в твёрдый актив в виде жилой недвижимости высокого ценового сегмента. Я бы здесь не фокусировал внимание на девелоперах. В высоком сегменте рынка объём новостроек сравним с объёмом вторичного рынка. В отличие от сегмента масс-маркета, где ввод нового жилья существенно превышает объём операций на вторичном рынке», – Юрий Завидов, основатель компании Zavidov Realty.

Главный, обращающий на себя внимание тренд – это то, что продавцы готовы отступить от первоначально объявленной цены на 10-15 или даже 20%, если понимают, что есть реальный покупатель с деньгами. Раньше такой гибкости и сговорчивости продавцов не наблюдалось

Рынок недвижимости – штука инерционная и цены на нём не скачут от месяца к месяцу, если нет крупных катаклизмов. По нашим прогнозам, после определённых событий в феврале и в сентябре 2022 сложился уровень цен, который будет держаться относительно долгое время. Конечно, надо делать поправку на то, например, что в январе практически половина месяца – это каникулы, сделок нет, рынок будет спать.

Рынок ждёт новых комплексов, но элитные проекты не появляются вдруг. Этому предшествует долгая работа по приобретению прав на землю, и оформлению разрешительной документации. Сейчас, можно сказать, что в этом сегменте будет предлагаться на рынке в ближайшие 2-3 года. Адреса известны. По поводу новых проектов – здесь многое упирается в чисто географические ограничения. Сверхпопулярный район Хамовники или, например, Пресненский это 10-11 кв. км каждый, то есть условно квадрат 3х3,5 км. Район Арбат вообще, если не путаю, 2 кв. км. В этих и аналогичных районах площадки под девелопмент просто закончились. Дальше надо договориться о терминах. Если условиться, что элитный проект – это не только Хамовники и Арбат, но и, например, Котловка, Нагатино-Садовники или Ростокино, при этом определяющее значение имеет качество дома, то потенциал, безусловно, есть.