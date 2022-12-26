Сколько стоит арендовать квартиру зимой?

Аналитический центр Домклик и эксперты сервиса «Суточно.ру» назвали топ-10 самых популярных регионов России для аренды жилья в зимние месяцы и рассказали, как изменились цены за прошедший год. Совместное исследование основано на анализе объявлений о сдаче однокомнатных квартир в аренду — долгосрочно и посуточно.

Долгосрочная аренда

Чтобы определить наиболее востребованные зимой направления, аналитики Домклик проанализировали реализованные объявления о сдаче жилья в долгосрочную аренду в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. В топ-10 регионов по числу объявлений вошли Москва (16,1% объявлений от общего количества в стране), Санкт-Петербург (10%), Новосибирская область (5,8%), Краснодарский край (5,3%), Тюменская область (4,4%), Республика Татарстан (4,1%), Саратовская (3,2%), Московская (2,8%), Вологодская (2,7%) и Самарская (2,6%) области.

Лидерство Москвы и области, Санкт-Петербурга, Татарстана и Краснодарского края объяснить несложно: эти регионы входят в число экономических центров страны. Кроме того, в Москве, Северной столице и Казани находятся федеральные университеты, что обеспечивает дополнительный приток арендаторов в январе — феврале. По этой же причине популярен и Новосибирск.

Актуальная стоимость аренды стандартной однокомнатной квартиры площадью 37 квадратных метров в топ-10 регионов по количеству соответствующих объявлений.

Мария Ромчанова, руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«В трёх самых востребованных регионах стоимость аренды за прошедший год снизилась: в Москве — на 6,7%, в Санкт-Петербурге и Новосибирской области — на 2,2%. Мы полагаем, что это вызвано избытком предложений на рынке».

Рост цен в Краснодарском крае и Тюменской области говорит об уверенности арендодателей в спросе на жильё зимой и объясняется стабильным потоком туристов. Удорожание арендного жилья в Саратовской (+42,9%) и Вологодской (+16,1%) областях обусловлено изменением экономической ситуации в стране: владельцы такого востребованного товара, как однокомнатная квартира, теперь больше равняются на цены в городах-миллионниках.

Посуточная аренда

Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» выяснили, сколько стоит посуточная аренда в популярных туристических городах этой зимой и как изменились цены за год. В десятку самых востребованных городов России и ближнего зарубежья для посуточной аренды в зимний сезон вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Минск, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Шерегеш.

Дороже всего аренда в Шерегеше — 7600 рублей за сутки, что на 65% больше, чем прошлой зимой. На втором месте — Минск (5700 рублей, +46%).

В Москве средняя стоимость аренды этой зимой составляет 4500 рублей за сутки (+22%), Нижнем Новгороде — 4300 рублей (+48%), Казани — 4200 рублей (+45%), Сочи — 4000 рублей (+48%), Санкт-Петербурге — 3500 рублей (+30%), Калининграде — 2900 рублей (+32%), Екатеринбурге — 2800 рублей (+22%), Новосибирске — 2600 рублей (+18%).