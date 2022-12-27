Каток для детей открыли на улице Урицкого в Иркутске

В Иркутске появился специальный каток для самых маленьких горожан. Его праздничное открытие состоялось вечером 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Возле Дома быта залита и огорожена площадка 16 на 36 метров. Так как на этом месте высажены деревья и установлены зоны отдыха, их укрыли снегом и задекорировали. Сделали деревянное ограждение, украсили гирляндами деревья. Рядом разместили павильоны Рождественской ярмарки, фотозону.

Перед гостями выступили юные фигуристы одной из детско-юношеских школ города, звучали новогодние мелодии, пришедших поздравил Дед Мороз, аниматоры в роли снеговиков провели танцевальный флешмоб. В конце праздника состоялась традиционная акция «Шар желаний». Всем раздали новогодние шары, которыми присутствующие украсили новое общественное пространство.

Напротив ледовой площадки и Рождественской ярмарки прямо в центре пешеходной улицы Урицкого расположен арт-объект изо льда, выполненный скульптором Евгением Тимковичем. По задумке автора два человека держат над собой звезду.

Новый каток для малышей работает ежедневно. Его посещение со своими коньками бесплатно.