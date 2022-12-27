Места проведения шаманских обрядов вносят в реестр объектов культурного наследия Иркутской области

Специалисты насчитали в регионе 131 такой объект. Каждый из них изучили археологи ОГАУ «Центр сохранения историко-культурного наследия Иркутской области». Они уточнили религиозно-обрядовую значимость мест, их границы, установили предметы охраны.

– Сакральные объекты зачастую никак не обозначены, и только участники обрядов и местные жители могут знать, что та или иная местность является священной, – сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Значительная часть объектов, которые сейчас вносят в реестр, находится в Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа. Это культовые места, где представители коренных народов проводят молебны – тайлаганы, площадки «барьса», на которых проезжающие путники делают подношения духам, «хозяевам» местности, оставляют там молоко щепотку табака или немного сладостей и просят о благополучном пути, а также культовые места, расположенные рядом с источниками воды, ключами и родниками. По шаманским представлениям, каждый из них имеет «эжина» – духа, хозяина, которому необходимо совершить подношение.

На данный момент в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации внесена информация о 64% сакральных объектов Иркутской области. Завершить эту работу планируется к марту 2023 года.