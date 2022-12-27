Новости

Все рабочие на ИркАЗе получили премию по итогам года

Об этом рассказал генеральный директор ИркАЗа Евгений Рапацевич на прошедшем Дне информирования. Он также отметил, что, несмотря на сложный год, завод не снизил объемов производства и выполнил все взятые на себя социальные обязательства.

РУСАЛ уделяет большое внимание благоустройству и развитию города Шелехова. В этом году на благотворительные цели было выделено порядка 100 миллионов рублей.

Роль завода в развитии Шелехова отметил и присутствующий на встрече глава города Алексей Тенигин. 

Особое внимание глава уделил проекту реконструкции городского парка. Его стоимость составила более 100 миллионов рублей. Благоустроено 2,5 гектара, появились современные игровые площадки, тематические зоны и архитектурные формы.

— Ключевым в реализации проекта стала поддержка ИркАЗа, на начальном этапе была профинансирована разработка проекта, а затем компания вложила в благоустройство около 50 миллионов рублей. Большая благодарность от города основателю компании РУСАЛ Олегу Дерипаске, который заложил традицию развивать города, где работают предприятия компании, — отметил Алексей Тенигин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Денница: косметология нового времени
«Пока все думают – ты делаешь». Оксана Ключевская, «Денница», – о бизнесе в сфере красоты и здоровья
«Всё попробовать на себе невозможно». Главный врач «Денницы» – о секретах красоты
NovoLuna: сделано в России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании