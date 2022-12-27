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До 70 тыс. туристов могут посетить Иркутскую область в новогодние праздники

Такой прогноз озвучил сегодня во время пресс-конференции временно замещающий должность начальника агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев. Также он подчеркнул, что ожидаемый турпоток останется на уровне такого же периода прошлого года.

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– Зимний сезон в Иркутской области по интенсивности туристического потока практически не уступает летнему. В регионе широко представлены возможности для самого разнообразного отдыха: активного, делового, семейного и так далее. Ежегодно в первом квартале Иркутскую область посещают не менее 300-320 тысяч туристов. Мы ожидаем, что в новогодние праздники турпоток достигнет 70 тысяч туристов, – подчеркнул Денис Ивлев.

Зимний туристический сезон в Иркутской области был открыт 17 декабря массовым спуском на горнолыжном курорте в Байкальске. Гостей в Иркутской области ждут разнообразные предложения. Наибольший поток туристов, традиционно, ожидают на байкальских направлениях, для любителей горнолыжного отдыха в регионе действуют девять комплексов с 30 трассами различной степени сложности. Также есть предложения по подледной рыбалке, дайвингу, катанию на снегоходах и многому другому.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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