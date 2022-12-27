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Сбер спас от мошенников деньги клиентов на 154 млрд рублей

Это на 40% больше, чем в прошлому году, сообщает Прайм Тасс со ссылкой на первого зампреда правления крупнейшего российского банка Александра Ведяхина.

– Нашим клиентам мы спасли 154 миллиарда рублей, это почти на 40% больше, чем в 2021 году. 484 мощных DDoS-атаки мы отразили – это получается почти полторы DDoS-атаки в день. Одна из них была самая мощная, но это никак не отразилось на нашей деятельности, – сообщил Ведяхин на пресс-конференции.

На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года Сбер заявил, что против России в настоящее время ведется реальная кибервойна. По словам зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, бизнесу важно применять отечественные решения, потому что «в условиях кибервойны любые либо ошибки, либо неконкурентные какие-то решения могут привести к катастрофическим последствиям».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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