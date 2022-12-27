АТБ запустил долгосрочные вклады с доходностью до 8,6% годовых

С 26 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк вводит новые сроки по вкладам «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» в рублях на 2 и 3 года.

Максимальная процентная ставка по «АТБ. Вклад» без пополнения и снятия составляет 8,4% годовых при оформлении в офисе банка и 8,6% годовых – при открытии вклада онлайн на срок 1098 дней.

Максимальная процентная ставка по «АТБ. Вклад» с условием пополнения – 7,9% годовых и 8,1% годовых при оформлении в офисе или онлайн соответственно на срок 1098 дней.

Выплата процентов осуществляется как в конце срока, так и ежемесячно - в зависимости от вида вклада. Минимальная сумма депозита составляет 5 тысяч рублей. «АТБ. Вклад» можно открыть в отделениях банка, а при открытии «АТБ. Вклад Онлайн» в интернет- и мобильном банке клиентам предлагается повышенная ставка.

Доходность каждого действующего вклада или счета вы можете самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн-калькулятором.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.