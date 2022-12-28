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Дальневосточный банк - в ТОП-10 банков по размеру региональной сети

Дальневосточный банк вошел в ТОП-10 по размеру региональной сети (количеству структурных подразделений) в Дальневосточном федеральном округе. Для составления рейтинга использовались данные Банка России, при этом оценивались банки из ТОП-100 финансовых институтов.

Дальневосточный банк, основанный в 1990 году, является одним из ведущих региональных банков на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и располагает региональной сетью из офисов в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Иркутской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областях, республиках Хакасия и Бурятия, обеспечивая доступность банковских услуг.

*Подробнее – на Бробанк.Ру.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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