За покупки в кинотетрах и оплату такси в январе клиентам Примсоцбанка придёт «Новогодний кэшбэк»

С 26 декабря по 31 января 2022 года в Примсоцбанке пройдёт акция для держателей всех дебетовых карт (кроме S7).



Согласно её условиям, клиентам банка вернётся 5% кэшбэка за оплаты в одной из трёх категорий:



• Кинотеатры;

• Онлайн-кинотеатры;

• Такси.



Выбрать категорию, за которую будет начисляться кэшбэк можно в сторис в личном кабинете интернет-банка с 26 по 31 декабря.



Минимальный размер кэшбэка составляет 10 рублей, максимальный – 500. Выплата придёт до 15 февраля 2023 года.



Для справки: кэшбэк начисляется за покупки в категориях кодов MCC 7832/7833 , 7841/3990 и 4121/3990 где MCC - это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки, увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.