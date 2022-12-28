Примсоцбанк снижает стоимость обслуживания за карту Union Pay

В преддверии новогодних праздников Примсоцбанк снижает стоимость годового обслуживания карты Union Pay. Теперь она составляет 3000 рублей в год вместо 6000.



- При этом те держатели, которые будут пользоваться картой регулярно, получат неплохой бонус. В случае если безналичный оборот нового клиента за 3 месяца составит 50 тысяч рублей, мы вернём ему комиссию за выпуск карты – 3000 рублей, - комментирует Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Напомним, UnionPay — cамая большая в мире сеть приема карт. Карты имеют надежную систему контроля безопасности мирового уровня, благодаря которой клиенты могут не волноваться за большие суммы средств, используемых во время путешествия. Расчеты за границей осуществляются в валюте страны, конвертация проходит по выгодному прямому курсу. При расчетах в валюте отличной от юаней КНР используется курс платежной системы, он формируется на основании курсов ведущих банков Китая. На остаток средств на карточном счете начисляются проценты.



Для того, чтобы оформить карту Union Pay необходимо:



1. Подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение Примсоц Л@йн.

2. Посетить любой офис Банка в одном из регионов его присутствия с паспортом и подать заявление на оформление карты Union Pay.



Подробности о карте Union Pay можно узнать на официальном сайте, в офисах банка, а также по телефону единой горячей линии 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного.