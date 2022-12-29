Кобзев заявил о необходимости наращивания энергетических мощностей в Приангарье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросам повышения надежности энергосистемы Иркутской области, Республики Бурятии и Забайкальского края, которое прошло под руководством заместителя министра энергетики РФ Павла Сниккарса. Глава региона заявил о необходимости наращивания энергетических мощностей в Приангарье, учитывая крупные инвестиционные проекты.

В рамках заседания глава региона поднял вопросы, непосредственно связанные с исполнением поручений Президента России Владимира Путина и требующие наращивания энергетических мощностей. Так, в Байкальске в связи с поручением по модернизации коммунальной инфраструктуры с применением современных экологических стандартов рассматривается возможность использования электрического отопления вместо действующей угольной ТЭЦ. В Усолье-Сибирском по поручению главы государства идет ликвидация накопленного вреда окружающей среде на площадке бывшего «Усольехимпрома» и планируется создание новых энергоемких производств.

- В регионе наблюдается существенный рост потребления электрической энергии и мощности. Особенности функционирования энергосистемы Иркутской области обсуждали на совещаниях у Полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе, на Правительственной комиссии по вопросам безопасного электроснабжения Российской Федерации и многих других. У региона есть конкретные предложения, которые направлены в Минэнерго России, Госдуму, профильную комиссию Госсовета РФ. Они связаны как с законодательным урегулированием отдельных вопросов, так и с созданием новых мощностей. Ряд наших предложений поддержан в ходе недавнего заседания Комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика», - сказал Игорь Кобзев.

Глава Приангарья отметил, что в регионе в последние годы активно реализуются инвестиционные проекты, идёт строительство новых социальных объектов, инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Перед Иркутской областью стоят масштабные федеральные задачи, в том числе связанные с расширением пропускной способности тяговых подстанций Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В этой связи вопросы развития энергосистемы приобретают особую значимость, - подчеркнул Игорь Кобзев.