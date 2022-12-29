Банк «Союз» сообщил режим работы офисов с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года

Банк «Союз» обращает внимание, что в период с 31.12.2022 года по 08.01.2023 года банк не будет осуществлять операции в рамках брокерского обслуживания. Сделки с ценными бумагами в режиме Т+, заключенные до 30.12.2022 года включительно, будут исполнены в дни работы Московской Биржи с 3 по 6 января 2023 года и отражены в отчетах брокера за соответствующие даты. Вариационная маржа по срочным сделкам будет начисляться в дни работы Московской Биржи с 03.01.2023 года по 06.01.2023, маржинальные требования будут выставляться в обычном режиме, при этом ИТС «QUIK» работать не будет.

В случае непогашения маржинального требования (в связи с наличием задолженности) будет заключена закрывающая сделка с расчетами 09.01.2023 года.

Просим планировать заранее проведение операций с денежными средствами, срочными контрактами и ценными бумагами (с учетом переноса соответствующих позиций на обозначенный срок).

С информацией о режиме работы офисов Банка СОЮЗ (АО) в новогодние праздничные дни вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылке https://banksoyuz.ru/investments/notifications/ в разделе "Инвестиции/Уведомление".

Информация о проведении торгов на Московской Бирже в период новогодних праздников в 2023 году опубликована по ссылке https://www.moex.com/n53427/?nt=106