Бразовский конкурс детской поделки помог исполнить мечты воспитанников интерната

Конкурс новогодней поделки среди детей бразовцев перерос в этом году в благотворительную акцию и позволил подарить праздник воспитанникам дома-интерната «Росток».

Творческое состязание накануне главного зимнего праздника проводится на БрАЗе уже много лет. Но на этот раз количество и уровень работ натолкнули организаторов на мысль устроить аукцион, а на вырученные деньги устроить праздник детям из социального учреждения.

- «Лоты», а их было 116, разошлись очень быстро. Заводчане внесли в фонд акции 76 850 рублей! – рассказывает и. о. начальника ООК БрАЗа Ирина Вычерова. – А на следующий день ребята из Молодежного совета БрАЗа поехали покупать подарки.

Подарки, кстати, приобретались не просто так. Это было именно то, о чем ребята из «Ростка» просили Деда мороза в своих письмах.

Кульминацией акции стала высадка праздничного десанта - в «Росток» прибыли волонтеры в сопровождении Снегурочки и Деда мороза с большим мешком. Новогодний волшебник послушал стихи, поздравил и раздал подарки – кому наручные часы, кому алмазные мозаики или конструкторы, а кому-то наборы косметики и бижутерию. Так дети заводчан своим творчеством помогли исполнить мечты ребят из дома-интерната «Росток».

- Волонтеры БрАЗа доставили нашим воспитанникам массу радостных впечатлений, - комментирует зам. директора по реабилитационно-воспитательной работе дома-интерната «Росток» Мария Половцева. - Мы теперь с этими позитивными эмоциями будем готовиться к встрече календарного Нового, 2023 года!

Отметим, что представители Молодежного совета БрАЗа в «Ростке» довольно частые гости, так как взяли шефство над учреждением несколько лет назад. Волонтёрское движение в РУСАЛе появилось около 15 лет назад по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Активные заводчане участвуют во многих городских и корпоративных благотворительных акциях - помогают детским домам, пожилым людям, приютам для животных.

- Дети – просто супер! Они такие отзывчивые, им все интересно, всегда радостно с ними встречаться, – делится лаборант ЦЗЛ Службы качества БрАЗа, волонтер Елена Савченко. - Это непередаваемые ощущения, очень душевно!

Не остались без подарков и юные участники конкурса поделок, с которого началась эта новогодняя история. Ребятам устроили праздничный вечер в Братском драмтеатре, где всем вручили сладкие подарки и сертификаты в популярный детский магазин, а затем показали спектакль про Аладдина и его волшебную лампу.