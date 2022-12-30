Сбербанк впервые запустил в Иркутске мобильный офис, который курсирует по городскому маршруту

Мобильный офис Сбербанка начал работу в городе Иркутске. Это полноценный банковский офис на базе транспортного средства, дополнительно оборудованный банкоматом. Специалист банка, сопровождающий работу офиса, выполняет широкий спектр нефинансовых услуг и все банковские операции, кроме обмена валюты.

Мобильный офис курсирует по трём маршрутам: мкр Ново-Ленино (ул. Баумана), рп. Маркова (пос.Луговое и мкр.Березовый) и обслуживает клиентов с 9:00 до 19:00 (перерыв с 13:00 до 13:30). В офисе клиент может открыть вклад, оформить кредит, снять денежные средства в банкомате, подключить сервис телемедицины СберЗдоровье (18+), стать абонентом оператора сотовой связи СберМобайл (6+), оформить полис ОСАГО, купить страховку "Защита от клеща" или подключиться к онлайн-кинотеатру Okko (18+).

Юлия Кальвина, Управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Мы пробуем разные форматы обслуживания наших клиентов. Чтобы быть рядом, мы планируем работу мобильного офиса в строящихся, новых районах города. Надеемся, что такое предложение придется по душе местным жителям».

Режим работы мобильного офиса:

Четверг по адресу: Иркутск, ул. Баумана, д. 233а;

Пятница по адресу: рп. Маркова, пос.Луговое, ул. Дивная, д.2

Суббота по адресу: рп. Маркова, мкр Березовый, д. 107а.

31 декабря 2022 года – выходной день, в 2023 году мобильный офис выйдет на маршрут 12 января.