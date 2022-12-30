Первое в Иркутской области соглашение о защите капиталовложений заключено с «Группой Илим»

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) заключено между Минэкономразвития России, министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и АО «Группа «Илим».

Напомним, АО «Группа «Илим» готовится запустить в Усть-Илимске завод по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона мощностью 600 тысяч тонн в год. На предприятии будут применяться технологии, основанные на принципах безотходного производства и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Объем инвестиций по проекту составляет порядка 80 миллиардов рублей. Будет создано 850 новых рабочих мест.

В рамках заключенного соглашения инвестору гарантируется со стороны государства не повышение основных налогов (кроме НДС), сохранение требований по землепользованию и застройке и ряду других на весь срок соглашения. Кроме того, возможно возмещение затрат инвесторов на создание инфраструктуры в объеме уплаченных налогов.

– Соглашение о защите и поощрении капиталовложений является новым эффективным инструментом поддержки бизнеса. Стабилизация и гарантии неизменности законодательства для инвестора создают благоприятные условия для ведения инвестиционных проектов, существенно улучшают инвестиционный климат, – сказал первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Как пояснила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун, заключить СЗПК можно в любой отрасли, кроме игорного бизнеса, сфер торговли, строительства, финансовой деятельности, а также производства алкоголя и табачной продукции, жидкого топлива. Минимальный размер инвестиций в проекты для СЗПК, заключаемых с участием Российской Федерации, свой для каждой отрасли.

Также между инвестором и Правительством субъекта может быть заключено региональное СЗПК при реализации проекта от 200 млн рублей. Региональное СЗПК также дает гарантию стабилизации условий деятельности (при этом стабилизируются только региональные нормативно-правовые акты) и право возмещения инфраструктурных затрат.