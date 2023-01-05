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Власти Приангарья заключили контракт с «Мобил Авиа» на 90,3 млн руб. на мониторинг пожаров

Правительство Иркутской области заключило контракт с ООО «Мобил Авиа» на сумму 90,3 млн рублей на мониторинг и тушение лесных пожаров в 2023 году, сообщила 5 января пресс-служба кабмина.

Будут привлечены 10 Ан-2. Всего самолета должны совершить 1000 летных часов без учета времени наработки на земле. Кроме того, запланировано заключить контракты на использование девяти легкомоторных самолетов для мониторинга лесопожарной обстановки, и на привлечение восьми вертолетов Ми-8 для тушения лесных пожаров и проведения тренировок.

Конкурсные процедуры на проведение авиационных работ планируется завершить к концу января. К 1 апреля поставлена задача полностью подготовить Иркутскую авиабазу к началу пожароопасного сезона 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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