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ВТБ подал на лицензию на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов в Euroclear и Clearstream

ВТБ подал обращения в адрес Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним. Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг.

Работа по получению лицензий проводится совместно с независимым консультантом, имеющим профессиональные компетенции в области европейского финансового права.

ВТБ выполнил все известные процедуры и требования, но, к сожалению, европейские регуляторы не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результаты наших усилий сложно.

Надеемся, что лицензии - в случае их выдачи - позволят инвесторам получить их законные доходы, а также вновь распоряжаться своими активами. О том, как дальше будет развиваться ситуация, ВТБ сообщит дополнительно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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