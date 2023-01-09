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Банк "Солидарность" сообщил о новых условиях перевода в системе MoneyExpress

Банк "Солидарность" сообщил о новых условиях перевода по системе  MoneyExpress в Китай и страны СНГ на карты UnionPay.

Перевод работает в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» с любого счёта (RUR, USD, EUR, CNY)

  • На китайские карты платёжной системы UnionPay
  • На карты UnionPay эмитированные в странах СНГ (кроме России)
  • Конвертация идёт через USD
Лимиты и ограничения, установленные платёжной системой UnionPay:
  • За одну операцию можно перевести максимально 3 000 USD, суммарно в день и месяц лимит для переводов в Китай 10 000 USD
  • В год лимит составляет 50 000 USD на одного получателя (только для переводов в Китай)
  • В Китай переводы доступны, только если получатель резидент Китая
  • С 17:00 до 02:00 (московское время) - ограничения по переводам от китайского регулятора, сервис приостанавливается

/ Сибирское Информационное Агентство /
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