Банк "Солидарность" сообщил о новых условиях перевода в системе MoneyExpress

Банк "Солидарность" сообщил о новых условиях перевода по системе MoneyExpress в Китай и страны СНГ на карты UnionPay.
Перевод работает в мобильном приложении «Солидарность Онлайн» с любого счёта (RUR, USD, EUR, CNY)
- На китайские карты платёжной системы UnionPay
- На карты UnionPay эмитированные в странах СНГ (кроме России)
- Конвертация идёт через USD
- За одну операцию можно перевести максимально 3 000 USD, суммарно в день и месяц лимит для переводов в Китай 10 000 USD
- В год лимит составляет 50 000 USD на одного получателя (только для переводов в Китай)
- В Китай переводы доступны, только если получатель резидент Китая
- С 17:00 до 02:00 (московское время) - ограничения по переводам от китайского регулятора, сервис приостанавливается