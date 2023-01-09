Названы самые продаваемые в Иркутской области подержанные авто

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж автомобилей с пробегом в Иркутской области за 2022 год и назвали самые востребованные модели в трех ценовых сегментах. По данным платформы, средняя стоимость авто с пробегом в регионе в 2022 году составила 355 000 рублей.

Согласно федеральным данным, в целом по России на автомобили с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 пришлось 86,1% от общих продаж авто с пробегом в 2022 году, на долю авто в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей – 10%, на ценовой сегмент от 3 000 000 рублей – 4,7%. Средняя стоимость авто с пробегом в стране в 2022 году составила 450 000 рублей.

«2022 год принес новые вызовы рынку автомобилей с пробегом, но дилеры быстро адаптировались к изменениям и наладили процессы, позволяющие эффективно пополнять склад. Рынок автомобилей с пробегом сегодня насыщен с точки зрения предложения и предоставляет большой выбор для покупателей. Сейчас на Авито Авто можно найти разные автомобили, в том числе много автомобилей в возрасте до трех лет, которые часто рассматривают как прямую альтернативу новой машине из салона», – отмечают эксперты Авито Авто.

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом в 2022 году моделей в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. Как разъясняют эксперты Авито Авто, эти модели, как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и постарше, покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором.

В рейтинге самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей первое место по итогам 2022 года в Иркутской области занимает Toyota Land Cruiser. В топ-5 также вошли Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4, Lexus LX и Toyota Camry.

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей топ наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей в Иркутской области по результатам 2022 года возглавляет Toyota Camry. Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Outlander также вошли в топ-5 самых продаваемых моделей в регионе.

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей в Иркутской области первое место по итогам 2022 года занимает Toyota Corolla. В пятерку лидеров по продажам на рынке автомобилей с пробегом в сегменте до 1 500 000 рублей также вошли в порядке убывания: Toyota Camry, ВАЗ (LADA) 2107, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) и Toyota Corolla Fielder.