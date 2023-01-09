Двадцатилетняя иркутянка провалилась под лед в районе ГЭС

Она находилась в полынье в 100 метрах от гидросооружения. К счастью, ей удалось самостоятельно выбраться на лед. Об этом рассказали в ГУ МЧС Иркутской области.

К месту происшествия от ледокола «Ангара» на аэролодке направился судоводитель, которому сообщили о пострадавшей. Он оперативно эвакуировал промокшую и сильно замерзшую девушку со льда и доставил на берег, где уже ожидали машины скорой и полиции.

Позже стало известно, что 20-летняя иркутянам решила прогуляться от залива Якоби до ледокола, несмотря на запрет выхода на лед. Путь девушки пролегал в границах охранных зон гидроэнергетического объекта, где в принципе запрещено находиться. Это место также характеризуется постоянными подвижками льда, а толщина не превышает пяти сантиметров, есть несколько участков открытой воды.