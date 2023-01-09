26% кредитных заявок частных клиентов одобрили банки в 2022 году

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году банки одобрили 26% заявок на получение кредита от частных клиентов (в 2021 году этот показатель был на 7 процентных пунктов выше – 33%). Уровень одобрения кредитных заявок (approval rate) свидетельствует о низком аппетите к риску у банков и смене кредитного риск-профиля заявителей на получение кредита.

«На протяжении всего года банки сохраняли низкий аппетит к риску, но оперативно реагировали на смену потребительского спроса в его различных диапазонах, – говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом нужно отметить, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам. Многие граждане в 2022 году познакомились со своим Персональным кредитным рейтингом (ПКР) на сайте НБКИ, где он доступен бесплатно и без ограничений, и, исходя из полученной информации, смогли принять более взвешенное решение о получении того или иного кредита».