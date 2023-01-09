Спрос на хореографов вырос в Иркутске

Ежегодно 9 января отмечается Международный день хореографа. В честь профессионального праздника мастеров танцевального искусства эксперты Авито Работы рассказали о востребованности творческой профессии.

За прошлый год искать преподавателей и постановщиков танцев в целом по стране на Авито Работе стали на 38% чаще, в Иркутске — на 23%. Школы танцев, студии балета, а также творческие и образовательные учреждения для детей и взрослых разместили на платформе всего порядка 1,5 тысяч вакансий для хореографов.

Перед поиском мастеров по танцам ряд работодателей прошли проверку аккаунта и получили бейдж «Компания проверена» — он служит дополнительным гарантом благонадёжности организации. Откликаться на вакансии хореографов на Авито Работе за год по России стали в полтора раза активнее, в Иркутске — в 2,7 раза.

«Рост интереса к профессии хореографа связан с активным развитием новых стилистических направлений, музыкальных шоу-программ и, конечно, популярностью танцевальных трендов в соцсетях. Так, сейчас на рынке довольно много возможностей для построения карьеры в области хореографии: на Авито Работе есть предложения как для опытных мастеров, так и для начинающих преподавателей. В плане графика и оплаты труда профессия хореографа очень гибкая: можно подобрать позиции с полной занятостью или остановиться на подработке с почасовой оплатой. В среднем хореографы могут получать от 650 рублей в час», — отмечает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Одновременно частные уроки по танцам на Авито в конце 2022 года стали искать на 78% чаще, чем годом ранее. Свои объявления опытные мастера и специалисты за этот же период размещали на 48% активнее. Средняя цена за часовой урок в группе составила 700 рублей, индивидуальные занятия стоят дороже — от 1 000 рублей.