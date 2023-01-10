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Сбер снизил ставку по ипотеке для своих сотрудников на 4 процентных пункта

В конце 2021 года Сбер ввёл для своих сотрудников новую льготу — снижение ставки по ипотеке на 4 процентных пункта по сравнению с действующими банковскими ставками. С февраля по декабрь возможностью снижения процентных ставок по действующим кредитам воспользовались свыше 70 тыс.  сотрудников. На сегодняшний день ставка по ипотеке для сотрудников Сбера составляет от 7,4%.

Сберу важно благополучие своих сотрудников и их семей. Корпоративная ипотечная программа — это тот случай, когда сотрудники и их семьи не просто чувствуют заботу, а видят её конкретный результат, который можно выразить цифрами. Жильё становится доступнее членам команды Сбер.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель HR Сбербанка:

– По инициативе Сбера весной 2022 года Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым сотрудников банков освободили от уплаты НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по кредитам. По экспертной оценке, при покупке квартиры стоимостью 10 млн руб., первоначальном взносе 20% и ставке с учетом корпоративной программы 5% и менее, при сроке кредита 30 лет экономия составит около 5 млн руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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