Рынок недвижимости Москвы начал год оптимизмом

Рынок новостроек, несмотря на все потрясения 2022 года, смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом. Эксперт рынка новостроек Москвы Алексей Бондарев рассказал о положении дел на первичном рынке столицы и дал свой прогноз цен и предложения на начало 2023 года.

«С ноября идёт сильный рост продаж. По моим данным, крупные девелоперы близки к 100% выполнению планов. Во многом это благодаря ажиотажу из-за завершения льготной ипотеки. Мы уже много раз видели, как люди бегут что-то взять в последний момент. Сейчас произошло то же самое. Также жители России уже меньше реагируют на новостной фон и больше возвращаются к классическому образу жизни. Без рефлексии. Это тоже помогает нам работать в классическом русле. Без паники», – Алексей Бондарев, генеральный директор агентства недвижимости ПРАЙД ГРУПП.

Сейчас мы видим стагнацию цен, и она была ожидаема в текущих реалиях. Я уже второй год говорю о будущей стабилизации цен, вот она и происходит. Если честно – я очень удивлён, насколько стабильно реагировал рынок строительства на колебания этого года. Наш сектор сильно поддерживали, ведь девелопмент – это 8% ВВП страны. Никто не готов пускать десятую часть оборота страны на самотёк.

Если пытаться прогнозировать, то нас ждёт классическая просадка в январе и начало небольшого роста в феврале. Это обычная тенденция и думаю, вряд ли что-то поменяется. Прогнозы сейчас – не самая надёжная вещь. Если ничего не поменяется в стране и в мире – будет классическая кривая продаж недвижимости, которую я описал ранее.

По вопросу цен на начало 2023 года, на мой взгляд, будет относительная прямая без ростов и падений. Мы видим это уже второй месяц, и вряд ли что-то изменится. Рынок работает нормально, сейчас нет причин для чего-то стихийного. Но этот прогноз сделан из расчёта, что ничего критичного не произойдёт. Мы живём в довольно нестабильное время. Одно могу сказать точно — они не рухнут. Повторю мою любимую фразу: «Москва обречена на стабильный спрос в недвижимости».

В 2023 году будут новые старты проектов. Мы уже получили ряд предложений от девелоперов элитного сегмента. В столице есть покупатель на такой продукт. А где есть спрос – всегда есть предложение.

В целом мы ждём новых ипотечных продуктов по модифицированной льготной программе на новостройки в начале 2023 года. Сейчас уже есть черновики этих программ, но мы ждём условий в окончательных редакциях.