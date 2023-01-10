Минэнерго опубликует план противодействия потолку цен на российскую нефть

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий торговать сырьем с дисконтом, ссылаясь на ценовые ограничения. Подробную информацию о порядке исполнения указа опубликует Минэнерго.

«Подробная информация о порядке применения будет опубликована в ближайшее время, так же, как и подробности относительно порядка мониторинга цен и дисконтов. Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах», – говорится в Телеграм-канале министерства.

Напомним, что в пятницу российская нефть марки Urals обвалилась до уровня 38 долларов за баррель. Мировой эталон нефти Brent в тот же день стоил 78,57 долларов. Из-за европейского запрета спрос все больше зависит от Китая и Индии.