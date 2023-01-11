В декабре россияне взяли в Сбере потребкредиты на рекордные 238 млрд рублей

Рекордный в 2022 году объём потребительского кредитования зафиксирован в Сбере в декабре. В последнем месяце года банк выдал кредитов на любые цели на 238 млрд рублей. Повышенный интерес к займам сохранялся вплоть до боя курантов: даже 31 декабря, в нерабочий день, россияне взяли потребкредиты на 3,3 млрд рублей.

Предыдущий рекорд ежемесячных выдач был установлен в ноябре. Эксперты связывают столь высокие показатели с тем, что 10 ноября Сбер улучшил параметры кредита. Теперь он выдаётся с кешбэком бонусами от СберСпасибо в размере 1,5% от ставки для подписчиков СберПрайм+, причём ставка в первый месяц составляет всего 4,5%. Меньше чем за два месяца такой кредит получило более чем 350 тыс. человек, а Сбер уже вернул им 75 млн рублей бонусами.

По итогам 2022 года портфель потребительских кредитов в Сбере достиг 3,4 трлн рублей, число заёмщиков составило 12,8 млн человек.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

– Потребительские кредиты Сбера — самые популярные в стране, спрос на них стабильно высок. К тому же до конца января у нас действуют специальные условия кредитования: ставка 4,5% в первый месяц и кешбэк 1,5% ставки бонусами от СберСпасибо для подписчиков СберПрайм+. Так что, если вам необходимы заёмные средства, январь — удачный месяц, чтобы их получить. Подать заявку на кредит или рефинансировать другие кредиты можно в приложении СберБанк Онлайн за несколько минут. Приходить в офис для оформления кредита или его погашения, даже досрочного, не нужно.