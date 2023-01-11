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Больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего - Lada

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в течение всего 2022 года. Самым скромным (в пределах 11-15%) подорожанием в период с января по декабрь прошлого года отличились две модели Lada – Niva Travel и Granta. В то же время более чем в полтора раза (на 53-73% на основе анализа данных НАПИ) за год прибавили Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro. В ближайшие пару месяцев «застоявшиеся» китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года цены могут вырасти на 10-12% к концу I квартала. В нынешних условиях январь-февраль наиболее подходят для покупки новой машины с дисконтом.  

Резкий скачок курсов валют весной прошлого года и волны санкций, повлекшие за собой в том числе и логистические проблемы, привели к тому, что в первой половине 2022 г. почти все иномарки стали продавать на 30-60% дороже январских значений. Однако вместе с последующим укреплением рубля лишь небольшая часть дистрибьюторов вновь стали снижать цены. Большинство импортеров весь год сохраняло прайс-листы на заоблачном уровне, явно превышающем покупательскую способность населения.

В этом свете в выигрышной ситуации оказались производители отечественных автомобилей. Подорожание популярных российских машин в силу довольно высокой локализации оказалось наименее значительным. Так, средняя цена вседорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 миллиона рублей, на 10,9% больше, чем в январе 2022 г. Причем в декабре АвтоВАЗ даже успел понизить цену на эту модель на 2,2%. Джип того же семейства – Niva Legend – сохранил за собой статус самого доступного вседорожника России (979,7 тысячи рублей), но прибавил за год заметно больше – 18,5%. Тем самым он уступил место на пьедестале наименее подорожавших машин двум другим автомобилям - Lada Granta (829,2 тысячи; 11,1%) и FAW Bestune T77 (2,2 миллиона, 14,9%).

Из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, следует отметить Lada Vesta (+23,7% за год), но в наличии таких машин почти не осталось. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot (+25,1%). В первой десятке нашего рейтинга нашлось также место двум «корейцам» – Hyundai Tucson (3,3 миллиона; +29,3%) и Kia Seltos (2,3 миллиона; 30,6%) и двум «китайцам» – Changan CS75FL (2,5 миллиона; +24,8%) и Haval Jolion (2,2 миллиона; 31,3%). Причем последний после мартовского подорожания дешевел трижды, но так и не опустился в цене до значений января 2022 г.

Вторую десятку популярных автомобилей по динамике изменения цен составили восемь китайских и два корейских вседорожника. В число представителей Страны утренней свежести вошли Hyundai Santa Fe и Kia Sportage, прибавившие в цене 39-43%. Китайские автомобили (Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и три модели Geely – Atlas Pro, Tugella и Coolray) увеличили цены в диапазоне от 43 до 60%. В то же время из представителей Поднебесной особенно отличился Chery Tiggo 8 Pro Max: этот паркетник подорожал больше других и в процентах (73,4%), и в абсолютных цифрах (+1,6 миллиона рублей).

В начале текущего года большинство дистрибьюторов (за редким исключением) не спешат напрямую снижать цены. Разве что Haval успел объявить, что уменьшает РРЦ на 100-150 тысяч на ряд моделей 2022 года. В то же время за счет поддержек по программам trade-in и F&I прошлогодние автомобили и других марок можно получить с дисконтом до 400 тысяч рублей. Кроме того, в январе 2023 года на складах дилеров еще можно найти новые машины, выпущенные даже в 2021 году. Это относится не только к корейским, но и к некоторым европейским автомобилям и китайской марке Exeed. Чтобы продать такие машины, дилеры неизбежно идут на уступки.

Ожидаемо, что в течение пары ближайших месяцев «застоявшиеся» китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года выпуска ожидать каких-либо скидок не стоит, и уже к концу I квартала цены на такие автомобили могут вырасти на 10-12%. Процесс подорожания остановится только при стабильном курсе рубля и после насыщения рынка товаром. Но каналы параллельного импорта с этой задачей в полном объёме не справятся, а официальные китайские дистрибьюторы по-прежнему не спешат везти к нам наиболее востребованные сейчас автомобили в диапазоне 1,5-2 миллионов рублей. Так или иначе, в нынешних условиях январь-февраль могут оказаться наиболее привлекательными месяцами для покупки новой машины с дисконтом.  

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за 2022 года

 

Марка и модель

Средняя цена в январе 2022

Средняя цена в ноябрь 2022

Средняя цена в декабрь 2022

Динамика

декабрь 2022 /

ноябрь 2022

Динамика

Декабрь 2022 /

январь 2022

1

Lada Niva Travel

974 100

1 104 000

1 080 100

-2,2%

10,9%

2

Lada Granta

746 480

829 210

829 210

0,0%

11,1%

3

FAW Bestune T77

1 931 333

2 219 000

2 219 000

0,0%

14,9%

4

Lada Niva Legend

826 600

986 000

979 650

-0,6%

18,5%

5

Lada Vesta

1 117 202

1 382 282

1 382 282

0,0%

23,7%

6

Changan СS75FL

2 019 900

2 519 900

2 519 900

0,0%

24,8%

7

UAZ Patriot

1 431 286

1 791 111

1 791 111

0,0%

25,1%

8

Hyundai Tucson

2 529 000

3 269 000

3 269 000

0,0%

29,3%

9

Kia Seltos

1 788 233

2 335 376

2 335 376

0,0%

30,6%

10

Haval Jolion

1 674 714

2 199 000

2 199 000

0,0%

31,3%

11

Haval F7

2 037 571

2 727 571

2 727 571

0,0%

33,9%

12

Hyundai Santa Fe

3 285 111

4 577 333

4 577 333

0,0%

39,3%

13

Changan CS35 Plus

1 532 400

2 074 900

2 184 900

5,3%

42,6%

14

Kia Sportage

2 367 627

3 382 400

3 382 400

0,0%

42,9%

15

Geely Atlas Pro

2 072 990

3 036 990

3 036 990

0,0%

46,5%

16

Geely Tugella

2 819 990

4 159 990

4 159 990

0,0%

47,5%

17

Chery Tiggo 7 Pro

1 773 233

2 714 900

2 714 900

0,0%

53,1%

18

Exeed TXL

2 799 900

4 299 900

4 299 900

0,0%

53,6%

19

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Geely Coolray

1 621 990

2 577 990

2 597 323

0,8%

60,1%

20

Chery Tiggo 8 Pro

2 183 299

3 785 400

3 785 400

0,0%

73,4%

 

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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