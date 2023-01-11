Больше всего за 2022 год подорожали автомобили Chery и Geely, меньше всего - Lada

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в течение всего 2022 года. Самым скромным (в пределах 11-15%) подорожанием в период с января по декабрь прошлого года отличились две модели Lada – Niva Travel и Granta. В то же время более чем в полтора раза (на 53-73% на основе анализа данных НАПИ) за год прибавили Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro. В ближайшие пару месяцев «застоявшиеся» китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года цены могут вырасти на 10-12% к концу I квартала. В нынешних условиях январь-февраль наиболее подходят для покупки новой машины с дисконтом.
Резкий скачок курсов валют весной прошлого года и волны санкций, повлекшие за собой в том числе и логистические проблемы, привели к тому, что в первой половине 2022 г. почти все иномарки стали продавать на 30-60% дороже январских значений. Однако вместе с последующим укреплением рубля лишь небольшая часть дистрибьюторов вновь стали снижать цены. Большинство импортеров весь год сохраняло прайс-листы на заоблачном уровне, явно превышающем покупательскую способность населения.
В этом свете в выигрышной ситуации оказались производители отечественных автомобилей. Подорожание популярных российских машин в силу довольно высокой локализации оказалось наименее значительным. Так, средняя цена вседорожника Lada Niva Travel по итогам года составила 1,08 миллиона рублей, на 10,9% больше, чем в январе 2022 г. Причем в декабре АвтоВАЗ даже успел понизить цену на эту модель на 2,2%. Джип того же семейства – Niva Legend – сохранил за собой статус самого доступного вседорожника России (979,7 тысячи рублей), но прибавил за год заметно больше – 18,5%. Тем самым он уступил место на пьедестале наименее подорожавших машин двум другим автомобилям - Lada Granta (829,2 тысячи; 11,1%) и FAW Bestune T77 (2,2 миллиона, 14,9%).
Из других популярных российских автомобилей, которые в течение 2022 года подорожали меньше других, следует отметить Lada Vesta (+23,7% за год), но в наличии таких машин почти не осталось. Примерно в тех же масштабах выросли ценники и на UAZ Patriot (+25,1%). В первой десятке нашего рейтинга нашлось также место двум «корейцам» – Hyundai Tucson (3,3 миллиона; +29,3%) и Kia Seltos (2,3 миллиона; 30,6%) и двум «китайцам» – Changan CS75FL (2,5 миллиона; +24,8%) и Haval Jolion (2,2 миллиона; 31,3%). Причем последний после мартовского подорожания дешевел трижды, но так и не опустился в цене до значений января 2022 г.
Вторую десятку популярных автомобилей по динамике изменения цен составили восемь китайских и два корейских вседорожника. В число представителей Страны утренней свежести вошли Hyundai Santa Fe и Kia Sportage, прибавившие в цене 39-43%. Китайские автомобили (Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Exeed TXL и три модели Geely – Atlas Pro, Tugella и Coolray) увеличили цены в диапазоне от 43 до 60%. В то же время из представителей Поднебесной особенно отличился Chery Tiggo 8 Pro Max: этот паркетник подорожал больше других и в процентах (73,4%), и в абсолютных цифрах (+1,6 миллиона рублей).
В начале текущего года большинство дистрибьюторов (за редким исключением) не спешат напрямую снижать цены. Разве что Haval успел объявить, что уменьшает РРЦ на 100-150 тысяч на ряд моделей 2022 года. В то же время за счет поддержек по программам trade-in и F&I прошлогодние автомобили и других марок можно получить с дисконтом до 400 тысяч рублей. Кроме того, в январе 2023 года на складах дилеров еще можно найти новые машины, выпущенные даже в 2021 году. Это относится не только к корейским, но и к некоторым европейским автомобилям и китайской марке Exeed. Чтобы продать такие машины, дилеры неизбежно идут на уступки.
Ожидаемо, что в течение пары ближайших месяцев «застоявшиеся» китайские автомобили будут продавать с дисконтом в полмиллиона рублей и выше. Однако на свежие модели 2023 года выпуска ожидать каких-либо скидок не стоит, и уже к концу I квартала цены на такие автомобили могут вырасти на 10-12%. Процесс подорожания остановится только при стабильном курсе рубля и после насыщения рынка товаром. Но каналы параллельного импорта с этой задачей в полном объёме не справятся, а официальные китайские дистрибьюторы по-прежнему не спешат везти к нам наиболее востребованные сейчас автомобили в диапазоне 1,5-2 миллионов рублей. Так или иначе, в нынешних условиях январь-февраль могут оказаться наиболее привлекательными месяцами для покупки новой машины с дисконтом.
Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за 2022 года
|
Марка и модель
|
Средняя цена в январе 2022
|
Средняя цена в ноябрь 2022
|
Средняя цена в декабрь 2022
|
Динамика
декабрь 2022 /
ноябрь 2022
|
Динамика
Декабрь 2022 /
январь 2022
|
1
|
Lada Niva Travel
|
974 100
|
1 104 000
|
1 080 100
|
-2,2%
|
10,9%
|
2
|
Lada Granta
|
746 480
|
829 210
|
829 210
|
0,0%
|
11,1%
|
3
|
FAW Bestune T77
|
1 931 333
|
2 219 000
|
2 219 000
|
0,0%
|
14,9%
|
4
|
Lada Niva Legend
|
826 600
|
986 000
|
979 650
|
-0,6%
|
18,5%
|
5
|
Lada Vesta
|
1 117 202
|
1 382 282
|
1 382 282
|
0,0%
|
23,7%
|
6
|
Changan СS75FL
|
2 019 900
|
2 519 900
|
2 519 900
|
0,0%
|
24,8%
|
7
|
UAZ Patriot
|
1 431 286
|
1 791 111
|
1 791 111
|
0,0%
|
25,1%
|
8
|
Hyundai Tucson
|
2 529 000
|
3 269 000
|
3 269 000
|
0,0%
|
29,3%
|
9
|
Kia Seltos
|
1 788 233
|
2 335 376
|
2 335 376
|
0,0%
|
30,6%
|
10
|
Haval Jolion
|
1 674 714
|
2 199 000
|
2 199 000
|
0,0%
|
31,3%
|
11
|
Haval F7
|
2 037 571
|
2 727 571
|
2 727 571
|
0,0%
|
33,9%
|
12
|
Hyundai Santa Fe
|
3 285 111
|
4 577 333
|
4 577 333
|
0,0%
|
39,3%
|
13
|
Changan CS35 Plus
|
1 532 400
|
2 074 900
|
2 184 900
|
5,3%
|
42,6%
|
14
|
Kia Sportage
|
2 367 627
|
3 382 400
|
3 382 400
|
0,0%
|
42,9%
|
15
|
Geely Atlas Pro
|
2 072 990
|
3 036 990
|
3 036 990
|
0,0%
|
46,5%
|
16
|
Geely Tugella
|
2 819 990
|
4 159 990
|
4 159 990
|
0,0%
|
47,5%
|
17
|
Chery Tiggo 7 Pro
|
1 773 233
|
2 714 900
|
2 714 900
|
0,0%
|
53,1%
|
18
|
Exeed TXL
|
2 799 900
|
4 299 900
|
4 299 900
|
0,0%
|
53,6%
|
19
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60,1%
|
20
|
Chery Tiggo 8 Pro
|
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|
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|
0,0%
|
73,4%
|
|