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ЦБ впервые за четыре года выдаст банковскую лицензию

Банк России принял решение о госрегистрации ООО «Банк Точка», сообщили в пресс-службе Центробанка.

Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк Точка» и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.

Основным направлением работы банка будет являться предоставление дистанционных услуг и сервисов субъектам малого и среднего бизнеса. В настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 326 банков, в том числе 225 имеют статус банка с универсальной лицензией.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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