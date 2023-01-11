Пятизвездочный отель построят в Байкальске

В особой экономической зоне «Ворота Байкала» новый резидент – компания «Регионэнерго». Она планирует возвести современный гостиничный комплекс категории 5 звезд, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Соглашение с «Регионэнерго» было подписано в конце 2022 года. Новый гостиничный комплекс будет включать здание гостиницы с теплой парковкой, апартаменты и ресторан. Стоимость проекта – 609,6 млн рублей. В результате его реализации намерены создать 44 рабочих места. Запуск объекта запланирован на 2-й квартал 2026 года.

Теперь в ОЭЗ «Ворота Байкала» 18 резидентов с общим объемом инвестиций 17,7 млрд рублей.

– За год мы увеличили количество резидентов в Байкальске больше чем в два раза – с 8 до 18, так что 2022-й стал для нас рекордным. Совместно со специалистами особой экономической зоны и Корпорации развития Иркутской области мы пересмотрели работу с инвесторами, сделали ее более прозрачной и понятной. И это дало результаты, – рассказала министр экономического развития Приангарья Наталья Гершун.

Ранее сообщалось, что еще один резидент – ООО «Талисман Байкал» – планирует в Байкальске построить СПА-комплекс.

Напомним, на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала» продолжается работа по созданию инфраструктуры. За последние два года построены внутриплощадочные сети электроснабжения, ливневая канализации, ведется работа по улично-дорожной сети. В этом году работы по благоустройству территории ОЭЗ продолжатся.