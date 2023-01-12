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Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 лучших дебетовых карт с приветственными бонусами

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт с максимальными приветственными бонусами в декабре 2022 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения Топ-100 крупнейших российских банков по активам (на 01.02.2022 г).

Аналитики портала в ходе исследования, в первую очередь, учитывали условия начисления приветственных бонусов для новых клиентов и размер вознаграждения в денежном выражении. Эксперты также сравнили такие параметры дебетовых карт, как максимально возможный размер кешбэка в программе лояльности банка и курс обмена бонусов на рубли, количество бонусных категорий и величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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