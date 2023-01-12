Стартовала разработка берегоукрепления в Байкальске

Оно входит в число основных приоритетов развития города.

«Разработка техзадания на проектирование гидротехнического сооружения уже начинается. Контролировать процесс будем в еженедельном режиме», – сказал первый заместитель главы кабмина региона Руслан Ситников.

Общая протяженность берегоукрепления в Байкальске составит 2,8 км. Протяженность первого участка, от устья реки Солзан до устья Харлахты, – 1,3 км. Второго, от устья реки Харлахта до устья ручья Красный, – 1, 5 км.