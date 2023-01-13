Альфа-Банк научил искусственный интеллект распознавать мошеннические транзакции

Иногда банки по ошибке блокируют переводы, если кто-то отправляет большую сумму или только что открыл счёт. Искусственный интеллект не только эффективно распознает мошеннические переводы, но также не блокирует безопасные.

Команда разработчиков Альфа-Банка создала специальную модель машинного обучения, которая следит за всеми транзакциями и моментально сообщает службе безопасности, если находит что-нибудь подозрительное.

Робот оценивает каждую транзакцию по множествам показателей и решает, есть ли в ней отличие от безопасного сценария. С помощью продвинутой аналитики за 0,03 секунды в банке оценивают каждый перевод по 3501 параметру — так проверили уже 60 миллионов переводов.