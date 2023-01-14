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Землетрясение произошло в Иркутской области 14 января 2023 года

Толчки почувствовали жители Иркутска около 15:40.

Согласно данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в Иркутской области в субботу 14 января в 15:39 по местному времени. Эпицентр расположен в Монголии, интенсивность составила 7 баллов. Иркутяне ощутили 2 балла.

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По информации МЧС, разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Напомним, что последнее сейсмособытие в регионе произошло вчера. Тогда толчки почувствовали жители Онгурена (4 балла), Хужира, Харанцов (3-4 баллов), Сахюрты, Качуга (3 балла) и Иркутска (2 балла).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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