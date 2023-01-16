«От запуска Ковыкты Иркутская область получит минимум». Эксперты оценили шансы на газификацию региона

Запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения, состоявшийся в конце декабря 2022 года, не будет способствовать газификации Иркутской области. Это чисто экспортный проект, где ключевым потребителем газа останется Китай, сообщает Lenta.ru со ссылкой на экспертов в научном сообществе.

– От запуска Ковыкты Иркутская область получит минимум. Возможно, поселки Жигаловского и Казачинско-Ленского районов, по которым проходит трубопровод, будут обеспечены газом для бытовых нужд. Это в чистом виде экспортный проект. Он если и принесет дополнительные бонусы, то дальневосточным регионам, где построены заводы по переработке газа, – считает директор Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН Валерий Стенников.

Сомневаются аналитики и в том, что газификации региона может способствовать и новый проект – «Сила Сибири – 2», который должен пройти из России в Китай через Монголию. Они уверены, что бизнес больше заинтересован в экспорте ресурсов, а не в газификации Сибири.

– Российские государственные корпорации хотят продавать газ в Китай, – прокомментировал председатель палаты экологических организаций Гражданской ассамблеи Павел Гудовский.

Тема газификации очень болезненная для региона и обсуждалась неоднократно. Ковыкта считалась основой для перспективного развития газохимической промышленности в Восточной Сибири. Трубопровод от нее мог дойти до Ангарска и Иркутска. В областной столице планировалось построить газовую ТЭЦ в качестве резервного теплоисточника. Но эти надежды пока не оправдались.

По последним данным, экспорт газа в Китай бьёт все рекорды. Так, в декабре «Газпром» установил очередной исторический максмум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Компания превысила контрактные обязательства на 16,6%.