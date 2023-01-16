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Число компенсаций в виде ремонта по полису ОСАГО упало до 0%

При этом в первые месяцы прошлого года показатель по рынку составлял 9-11%. Об этом рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков.

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Тенденцию подтвердили в Банке России и на рынке. Из-за дефицита запчастей сервисы не могут выполнить требования к срокам и качеству ремонта по ОСАГО, а денежной выплаты клиентам часто не хватает для полноценного восстановления, отметили эксперты. Однако в ЦБ не поддерживают инициативу увеличить сроки ремонта и разрешить использование б/у запчастей, так как это может идти вразрез с интересами клиентов, а также безопасностью.

На фоне дефицита запчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховщики практически прекратили ремонтировать авто по ОСАГО. К концу прошлого года доля компенсаций в виде ремонта по рынку приблизилась к 0%, хотя еще в первые месяцы 2022-го составляла порядка 9–11%, рассказали «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там пояснили: у отдельных страховых компаний уровень такого возмещения может сохраняться в зависимости от портфеля, однако в целом ремонт сейчас практически отсутствует как тип компенсации по обязательной автогражданке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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