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Самолет «ИрАэро» вернулся в аэропорт после взлета

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Во время полета датчики обнаружили неисправность тормозного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Во время полета Airbus 319 АО авиакомпания «ИрАэро» по рейсу «Иркутск – Чита – Благовещенск – Владивосток» сработал датчик неисправности тормозного оборудования, в связи с чем экипажем было принято решение о возврате самолета в аэропорт вылета.

Посадка в аэропорт вылета «Иркутск» прошла благополучно.

Транспортная прокуратура провела выездной личный прием пассажиров, а также проверит все обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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