123 тысячи кредитных карт выпустил Сбер для жителей Иркутской области в 2022 году

В прошлом году Иркутское отделение Сбербанка выдало жителям Иркутской области более 123 тысячи кредитных карт. Это на 64% больше, чем в 2021 году. Пик спроса пришёлся на декабрь – в этом месяце якутяне оформили 13 656 кредитных карт Сбера.

Юлия Кальвина, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

«Сегодня кредитная карта оптимальное решение для многих жизненных ситуаций. Это и возможность совершить необходимые покупки, и сделать подарок близким или себе. Пользоваться деньгами без начисления процентов можно при своевременном пополнении счёта. Так же комиссия отсутствует, если клиент не переводит и не снимает денежные средства с кредитной карты. И с её помощью можно копить бонусы СберСпасибо, которыми позже можно расплачиваться у партнеров банка».

Пользователи отмечают у кредитной СберКарты удобный беспроцентный период – до 120 дней. Клиент может совершать покупки в течении месяца, а затем, в течении последующих трёх, внести потраченную сумму на кредитную СберКарту без процентов. Пониженная ставка 9,8% годовых действует на покупку продуктов, одежды, техники и других товаров, приобретенных на маркетплейсе СберМегаМаркет, а также при оплате медицинских услуг (кроме стоматологии и офтальмологии) и в любых аптеках. Среди преимуществ – бесплатное обслуживание, СМС-информирование об операциях и возможность получать бонусы по программе «СберСпасибо».

С 1 декабря клиенты Сбербанка могут рефинансировать кредитные карты, выданные другими банками. Для этого необходимо оформить кредитную СберКарту до 31 января текущего года включительно и в течение 30 дней погасить с неё задолженность по кредитной карте другого банка. По такой операции отсутствует комиссия за перевод, а процентная ставка составит 15,9% годовых. При этом максимальная сумма и количество переводов не ограничены.

Оформить Кредитную СберКарту можно в любом офисе Сбера или в приложении СберБанк Онлайн. Подробнее о карте – на сайте банка.