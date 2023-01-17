Единую платежку ЖКХ могут ввести в России

Нововведение позволит сделать оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной и исключить махинации, считают эксперты, опрошенные «Известиями».

Минстрой обсуждает возможность внедрения в России «единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов». Это следует из письма министерства в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания в середине декабря 2022 года.

Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды (в том числе, например, уборку подъездов) без подробной разбивки, добавил он.

В пресс-службе Минстроя сообщили, что «реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, сказали в министерстве.