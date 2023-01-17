Больше половины из топ-20 популярных автомобилей с пробегом подешевели за год

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение всего 2022 года. Оценка проводилась на основе данных компании Haraba на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном в России по продажам подержанных автомобилей. В декабре три четверти из наиболее востребованных автомобилей с пробегом снизили ценники, а 11 из 20 самых популярных машин подешевели по сравнению с началом года. Сильнее других (на 6-8%) ценники уменьшили продавцы баварских седанов 3-серии и кроссоверов BMW X5. В то же время владельцы вседорожников Toyota, а также паркетников Kia Sportage продолжали просить за свои машины на 10-15% больше.
Колебания цен на рынке автомобилей с побегом в прошедшем году в большой степени зависело не столько от привычных факторов - количества представленного товара, спроса и сроков его продажи, сколько от панических настроений на рынке, которые проявились как на фоне начала «военной спецоперации», так и после объявления о мобилизации. Большинство автовладельцев могли внепланово снимать объявления с классифайдов, экстренно поднимали цены до заоблачных высот, аврально пытались продать машину в связи с эмиграцией. Так или иначе, но с течением времени, не сумев реализовать товар по высоким ценам, свои ожидания от прибыли по сделке многим пришлось скорректировать. Однако на рынке автомобилей с пробегом в целом этот процесс стал заметен лишь ближе к концу осени и набрал обороты в декабре.
Так, 75% автомобилей из выбранных нами топ-20 наиболее востребованных на вторичном рынке в декабре подешевели. А для 11 из них итоговые средние ценники оказались даже ниже, чем в январе 2022 года, то есть до начала массового «бурления» рынка.
Среди машин, которые по итогам года «отскочили» в цене заметнее других, оказались прежде всего модели BMW. За седаны 3-серии, которые продавались за 3,77 миллиона, стали просить на 308 тысяч рублей (-8,2%) меньше. «Бумер» X5 подешевел на 6,4% (или на полмиллиона рублей), а бизнес-класс BMW 5-серии на 5,2% (или 235 тысячи рублей). В число автомобилей, которые в декабре можно было купить дешевле, чем в начале года, также вошли Nissan X-Trail (-5,3%), Skoda Octavia (-4,6%), Volkswagen Tiguan (-2%), Mercedes-Benz E (-1,8%) и две модели Lada – Granta (-2,6%) и Niva Legend (-1,2%).
В то же время в наш список попали автомобили, цена на которые почти не уменьшилась или выросла в пределах 1-4%. Их шесть. Это четыре седана B-класса - Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta. Надо заметить, что в ноябре большая часть этих малолитражек стоила в среднем на 40-80 тысяч рублей дороже, что для покупателей таких машин довольно ощутимая сумма. В этом же диапазоне нашли себя еще два недавно самых популярных компактных кроссовера России – Renault Duster (1,43 миллиона; -0,7%) и Hyundai Creta (1,67 миллиона; +1,2%). Запасы по обоим паркетникам, которые еще ни разу не выходили на вторичный рынок, исчисляются сотнями тысяч штук. Тем не менее владельцы едва ли будут спешить от них избавляться из-за отсутствия равнозначной по деньгам альтернативы.
И наконец, в число редких машин нашего рынка, которые так и не вернулись в докризисные ценовые рамки начала года, попали три а/м Toyota - Land Cruiser Prado, RAV-4 и Camry (рост 6,6-12,7%), а также паркетник Kia Sportage (+15,7%).
Говорить о восстановлении объемов вторичного рынка пока рано. Тем не менее он остается в разы крупнее ритейла новых машин. По разным оценкам, в течение 2022 года по подержанной технике состоялось от 4,6 до пяти миллионов сделок, а общее падение этого сектора авторитейла приблизилось к 20%. При этом количество предложений на рынке уже осенью и в декабре стало приближаться к прошлогодним значениям. Это дает надежду на то, что после традиционного январского затишья количество сделок в феврале и весной может еще подрасти до полумиллиона в месяц.
Однако тем, кому необходимо продать машину, едва ли стоит ждать окончания января. Особенно это касается владельцев автомобилей премиальных марок и вседорожников. Цены по многим моделям в этом сегменте были взвинчены до таких высот, что оказались гораздо выше покупательной способности. И их снижение в ноябре-декабре только начинало набирать обороты. В январе оно с большей долей вероятности продолжится. А вот владельцем свежих автомобилей в более демократичных диапазонах цен можно, пожалуй, не торопиться. Здесь в ближайшие месяц-два едва ли будут какие-то серьезные колебания цен.
Топ-20 популярных* автомобилей с пробегом по динамике изменения цен за ноябрь 2022 года
|
Марка и модель
|
Средняя цена в январе 22
|
Средняя цена в ноябре 22
|
Средняя цена в декабре 22
|
Динамика дек./нояб. 22
|
Динамика дек./янв. 22
|
1
|
KIA Sportage
|
2 174 298
|
2 571 778
|
2 515 775
|
-2,2 %
|
15,7%
|
2
|
Toyota LC Prado
|
5 449 280
|
5 659 109
|
6 140 328
|
8,5 %
|
12,7%
|
3
|
Toyota RAV4
|
2 874 360
|
3 232 275
|
3 168 109
|
-2,0 %
|
10,2%
|
4
|
Toyota Camry
|
2 699 959
|
2 906 585
|
2 878 600
|
-1,0 %
|
6,6%
|
5
|
Lada Vesta
|
988 394
|
1 065 654
|
1 027 622
|
-3,6 %
|
4,0%
|
6
|
Kia Rio
|
1 275 184
|
1 373 280
|
1 321 464
|
-3,9 %
|
3,6%
|
7
|
Hyundai Creta
|
1 654 977
|
1 649 246
|
1 674 218
|
1,5 %
|
1,2%
|
8
|
Volkswagen Polo
|
1 237 036
|
1 243 253
|
1 248 520
|
0,6 %
|
0,9%
|
9
|
Hyundai Solaris
|
1 258 894
|
1 294 199
|
1 259 215
|
-2,8 %
|
0%
|
10
|
Renault Duster
|
1 438 407
|
1 616 512
|
1 427 840
|
-13,2 %
|
-0,7%
|
11
|
Lada Niva Legend
|
923 222
|
970 146
|
912 118
|
-6,4 %
|
-1,2%
|
12
|
Renault Logan
|
835 198
|
903 106
|
821 944
|
-9,9 %
|
-1,6%
|
13
|
Mercedes-Benz E
|
4 178 595
|
4 235 171
|
4 103 284
|
-18,9 %
|
-1,8%
|
14
|
Volkswagen Tiguan
|
2 861 672
|
2 858 993
|
2 805 213
|
-1,9 %
|
-2,0%
|
15
|
BMW 5
|
4 421 141
|
4 543 182
|
4 308 614
|
-5,2 %
|
-2,5%
|
16
|
Lada Granta
|
708 670
|
710 282
|
690 522
|
-2,9 %
|
-2,6%
|
17
|
Skoda Octavia
|
1 901 021
|
1 898 942
|
1 817 916
|
-4,4 %
|
-4,6%
|
18
|
Nissan X-Trail
|
2 393 984
|
2 502 753
|
2 273 550
|
-10,1 %
|
-5,3%
|
19
|
BMW X5
|
8 378 965
|
7 667 020
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|
2,7 %
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20
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BMW 3
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