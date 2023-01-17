Опубликован список спортивных клубов, где можно получить налоговый вычет

С 2022 года можно оформить социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Необходимое условие – фитнес-клуб должен быть включен в перечень. Списки спортивных клубов на 2022 год и на 2023 годы, где можно претендовать на вычет, уже размещены на официальном сайте Минспорта. В Иркутской области в него включены такие известные клубы как Физрук, XFit, WorldClass.

Напомним, что максимально социальный вычет в совокупности (в том числе, по расходам на лечение, обучение, занятие спортом и пр.) составляет 120 тыс. рублей в год, то есть можно вернуть не более 15 600 рублей. При этом вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, которые должны быть подтверждены документально.

Налогоплательщики могут получать социальный налоговый вычет в связи с расходами на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные им, их детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет или до 24 лет (учащиеся очной формы обучения) и подопечным в возрасте до 18 лет, предоставленные организациями и предпринимателями, включенными в данный перечень.

Для получения вычета в связи с оплатой физкультурно-оздоровительных услуг за детей необходимо представить документы, подтверждающие родство (усыновление, опеку), а также подтвердить факт обучения детей (в том числе усыновленных) с 18 до 24 лет по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.