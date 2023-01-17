Риски были явно преувеличены. Аналитики положительно оценили результаты Сбербанка

Эксперты БКС положительно оценили финансовые результаты Сбербанка за декабрь и весь 2022 г., которые банк опубликовал сегодня. По их мнению, адаптация банка к новым условиям идет успешно, а потенциал в акциях на горизонте 2023 г не исчерпан.

Ключевые показатели декабря

- Чистая прибыль: 125,5 млрд руб. (+40,1% г/г)

- Чистый процентный доход: 176,5 млрд руб. (+19,5% г/г)

- Чистый комиссионный доход: 67,5 млрд руб. (+16,7% г/г)

Ключевые показатели 2022

- Чистая прибыль: 300,2 млрд руб. (-75,7% г/г)

- Чистый процентный доход: 1700,8 млрд руб. (+5,2% г/г)

- Чистый комиссионный доход: 614,8 млрд руб. (+6,2% г/г)

– Наши осенние ожидания взятия планки 300 млрд руб. по чистой прибыли за год полностью подтвердились, – отмечает Михаил Зельцер, эксперт БКС Мир инвестици. – Трек положительный, а риски начала года касательно необходимости докапитализации банка рынком были явно преувеличены. Адаптация бизнеса идет успешно, на что указывает ускорение финансовых показателей по классическим видам банковской деятельности. Более того, эффективность повышается на фоне контроля и сокращения издержек. При этом отказ от послаблений ЦБ говорит о достаточности внутренних ресурсов и резервов.

По мнению эксперта, в ближайшее время на рынке могут усилиться ожидания выплаты дивидендов. Лишь за истекший год размер мотивации может составить около 7 руб., а еще есть и неучтенный 2021 г.

– Отчетность носит сугубо положительный характер. Однако, следуя правилу «покупай на ожиданиях, а продавай по факту», активные игроки, которые ранее ставили на рост бумаг, могут предпочесть зафиксировать существенную прибыль. На горизонте 2023 г. потенциал в акциях не исчерпан, – подчеркивает Михаил Зельцер.