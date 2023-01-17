В Вихоревке построят станцию умягчения воды

В Братском районе Иркутской области построят станцию умягчения подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды – работы пройдут в городе Вихоревка, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, это будет станция производительностью 2500-3000 м3/сутки. Здания и сооружения для установки очистки воды из скважин будут расположены по улице Доковской.

Администрация городского поселения определит подрядчика по итогам электронного аукциона. Прием заявок на участие открыт до 24 января, итоги будут подведены на следующий день. Муниципальный контракт заключат на 112,7 млн рублей. Строительные работы начнутся в марте и завершатся к началу октября 2023 года.