Банк России с 19 января запускает новый валютный инструмент в юанях

ЦБ с 19 января 2023 г. запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.



В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах цель инструмента – ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.



