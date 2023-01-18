ЦБ с 19 января 2023 г. запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах цель инструмента – ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов. Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.
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Банк России с 19 января запускает новый валютный инструмент в юанях
ЦБ с 19 января 2023 г. запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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