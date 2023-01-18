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Россельхозбанк расширил витрину цифровых сервисов экосистемы Своё Фермерство новыми уникальными агротехрешениями

Платформа цифровых решений для предприятий АПК Своё Фермерство от Россельхозбанка пополнилась целым набором полезных цифровых решений для молочной отрасли.

Новые сервисы разработаны компанией Агроинтеллект – поставщиком умных решений для агропредприятий и фермерских хозяйств. Они помогают фермерам вести учет финансовых и производственных показателей, контролировать персонал и принимать взвешенные решения по развитию производства. Все сервисы способствуют сокращению затрат, экономии времени и увеличению прибыли предприятия.

Одна из новинок платформы Свое Фермерство онлайн-ферма «Простое решение» - это сервис аналитики, прогнозирования и моделирования ситуаций для молочных ферм, который позволяет увеличить продуктивность животных, а также способствует росту прибыли. Сервис осуществляет учет всех основных рабочих процессов на ферме, ведет контроль зоотехнических и ветеринарных мероприятий и объединяет данные в единую систему отчетов для принятия управленческих решений. Сервис не ограничен по количеству пользователей, и доступен в любых цифровых каналах: мобильном приложении, телеграм-боте или web-версии. Сервис «Простое решение» ежемесячно предоставляет финансовый отчет, а также сводки по 180 производственным показателям и их сравнение с предыдущими месяцами. Например, он способен определить, каких микроэлементов не хватает в рационе животных, помогает выявить причину снижения надоев, а также может следить за календарем прививок. Сервис позволяет принимать решения не только на основе текущих данных, но и прогнозировать развитие фермы при заданных условиях в перспективе полутора лет. Внедрение данного сервиса позволит сэкономить более 60/% времени на сборе и анализе данных о работе фермы, а также моделировать ситуации для принятия эффективных решений.

Также пользователям платформы Свое Фермерство стали доступны сервисы на основе систем управления стадом (КРС, МРС, коневодство) Musoft (для мелких и средних хозяйств) и Musoft pro (для средних и крупных предприятий). Эти сервисы позволяют вести индивидуальный учёт животных и контролировать процесс оборота поголовья стада: поступление, перемещение, взвешивание, перевод на откорм, выбытие и так далее. Более того, сервисы помогают вести учёт, контроль и анализ ветеринарной обстановки. Сервисы анализируют показатели жизнедеятельности каждого животного и всего поголовья стада и составляют прогноз по 30 производственным показателям.

Еще одно новое решение от компании Агроинтеллект на платформе Своё Фермерство – это Система оповещения персонала. Сервис осуществляет контроль работы ветеринарной и зоотехнической служб, осеменаторов и кормленцев, в автоматическом режиме собирает данные со всех цифровых источников, проверяет их на достоверность, обрабатывает и моментально информирует руководителя об отклонениях и их вероятных причинах. Также система ежемесячно составляет отчеты по эффективности работы персонала, позволяет оценить качество работы сотрудников и предоставляет рекомендации по повышению эффективности продуктивности хозяйства, а также формирует финансовые отчеты и прогнозы развития предприятия.

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«Мы продолжаем пополнять витрину цифровых сервисов экосистемы Своё Фермерство, и в настоящий момент число агротехрешений уже превысило 50. Сегодня на платформе представлены сервисы как для крупных агропредприятий, так и для небольших хозяйств и даже для ЛПХ. Мы непрерывно находимся в поиске актуальных агротехнологических решений для самых разных отраслей сельского хозяйства. Мы выбираем исключительно сервисы имеющие практическую пользу, применение которых позволит фермерам сократить издержки, повысить эффективность и рентабельность хозяйств», - прокомментировала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Экосистема Своё Фермерство от Россельхозбанка объединяет цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решения каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса. Сегодня на платформе зарегистрировано более 11 000 поставщиков и производителей и размещено почти 2 миллиона товаров в нескольких десятках категорий. Сервисами платформы пользуются более 1,8 млн пользователей.

24 января 2023 года ожидается участие Россельхозбанка в XIV Съезде Национального Союза производителей молока.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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