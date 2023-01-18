Где искупаться на Крещение в Иркутске?

Место празднования с прошлого года не изменилось – пересечение улиц Якоби и Безбокова, с 10:00 до 24:00 19 января.
«В Иркутске традиционным местом оборудования иорданей является залив Якоби. Толщина льда в данном месте массового выхода на лёд составляет 65 см и является безопасной для проведения такого мероприятия», – говорится в сообщении МЧС.
Список иорданей вблизи Иркутска
|
Населенный пункт
|
Наименование водного объекта
|
Адрес
|
Толщина льда
|
Время проведения
|
21 км. Байкальского тракта
|
р. Ангара, Иркутское водохранилище, залив Еловый
|
Вблизи береговой линии прилегающей
|
50 см
|
18.01.2023 г. с 23-30 ч. до 19.01.2023 г. 22-00
|
42 км. Байкальского тракта
|
р. Ангара, Иркутское водохранилище, залив Бурдугуз
|
Вблизи береговой линии прилегающей к «КО Бурдугуз»
|
20-65 см
|
с 12:00 до 23:00 19.01.2023
|
п. Листвянка
|
берег оз. Байкал напротив кафе "Прошлый век"
|
п. Листвянка ул.Лазо 1
|
20 см
|
с 10:00 до 19:00 19.01.2021 г
|
п. Большая Речка
|
р. Ангара
|
ул. 2-я Советская
|
30 см
|
с 19-00 18.01.2023 г. до 24-00 19.01.2023 г.