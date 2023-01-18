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Где искупаться на Крещение в Иркутске?

Место празднования с прошлого года не изменилось – пересечение улиц Якоби и Безбокова, с 10:00 до 24:00 19 января.

«В Иркутске традиционным местом оборудования иорданей является залив Якоби. Толщина льда в данном месте массового выхода на лёд составляет 65 см и является безопасной для проведения такого мероприятия», – говорится в сообщении МЧС.

Список иорданей вблизи Иркутска

Населенный пункт

Наименование водного объекта

Адрес

Толщина льда

Время проведения

21 км. Байкальского тракта

р. Ангара, Иркутское водохранилище, залив Еловый

Вблизи береговой линии прилегающей  
к «КО Елочка»

50 см

18.01.2023 г. с 23-30 ч. до 19.01.2023 г. 22-00

42 км. Байкальского тракта

р. Ангара, Иркутское водохранилище, залив Бурдугуз

Вблизи береговой линии прилегающей  к «КО Бурдугуз»

20-65 см

с 12:00 до 23:00 19.01.2023

п. Листвянка

берег оз. Байкал напротив кафе "Прошлый век"

п. Листвянка ул.Лазо 1

20 см

с 10:00 до 19:00 19.01.2021 г

п. Большая Речка

р. Ангара

ул. 2-я Советская

30 см

с 19-00 18.01.2023 г. до 24-00 19.01.2023 г.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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