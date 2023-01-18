Где искупаться на Крещение в Иркутске?

Место празднования с прошлого года не изменилось – пересечение улиц Якоби и Безбокова, с 10:00 до 24:00 19 января.

«В Иркутске традиционным местом оборудования иорданей является залив Якоби. Толщина льда в данном месте массового выхода на лёд составляет 65 см и является безопасной для проведения такого мероприятия», – говорится в сообщении МЧС.

Список иорданей вблизи Иркутска