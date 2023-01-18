Вышли неутешительные данные по внешнеторговому балансу. Что это значит для рубля?

Российский рубль во вторник ослаб ко всем мировым валютам. Вышли неутешительные данные по внешнеторговому балансу России, но эксперты БКС отмечают, что эту информацию рынок уже отыграл. Они ждут, что доллар будет торговаться вблизи отметки 70 руб.

– По сути, мы наблюдаем лишь отголоски взрывной волатильности декабря, когда рубль потерял 20%, и сейчас идет стабилизация в широком диапазоне. Для доллара США границами выступают 67,5–70 руб., проколы чуть ниже и выше не имеют принципиального значения, – поясняют эксперты.

Есть три фактора, которые подвергают сомнению устойчивость локального тренда ослабления рубля:



1. Все ожидали сокращения счета текущих операций России, и, судя по актуальным данным ЦБ, темп роста экспорта в IV квартале упал в два раза относительно I квартала 2022. Трек внешней торговли все еще положительный, но важна была именно тенденция, и эти оценки полностью подтвердились.

– Однако это и было отыграно в курсе заранее, когда в декабре рубль резко упал. Все уже отработано, факторов обширной девальвации рубля нет, – подчеркивают аналитики БКС.

2. Слабость сырьевого рынка и падение абсолютных объемов отгрузки сырья якобы играют против рубля.

– Но не все так однозначно. Этот же сырьевой фактор приводит к активизации бюджетного правила на продажу инвалют, а юань пока и дальше будет продаваться ЦБ на рынке по заказу Минфина. Это будет поддерживать рубль, – считают аналитики.

3. В копилку рубля можно добавить и налоговый фактор оплаты НДПИ, и дивидендный фактор, когда экспортную выручку нужно перевести в рубли для выплаты акционерам.

– А это уже рост предложения инвалют и драйвер локального давления на валютные пары.



По мнению экспертов БКС, волатильность в валютной секции будет затухать, а курс рубля маневрировать в диапазоне менее 5%.