Бат, дирхам, лари: ЦБ будет устанавливать курс рубля еще к 9 валютам

С сегодняшнего дня Банк России начинает устанавливать официальный курс рубля еще к 9 иностранным валютам. В этот список теперь включены:

• Дирхам ОАЭ

• Таиландский бат

• Вьетнамский донг

• Сербский динар

• Новозеландский доллар

• Грузинский лари

• Индонезийская рупия

• Египетский фунт

• Катарский риал

– Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 г. Таким образом, общее количество таких валют достигнет 42, – говорится в сообщении.