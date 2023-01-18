Бат, дирхам, лари: ЦБ будет устанавливать курс рубля еще к 9 валютам

С сегодняшнего дня Банк России начинает устанавливать официальный курс рубля еще к 9 иностранным валютам. В этот список теперь включены:
• Дирхам ОАЭ
• Таиландский бат
• Вьетнамский донг
• Сербский динар
• Новозеландский доллар
• Грузинский лари
• Индонезийская рупия
• Египетский фунт
• Катарский риал
– Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 г. Таким образом, общее количество таких валют достигнет 42, – говорится в сообщении.